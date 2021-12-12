Основатель Wikeleaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме

CentralAsia (CA) - Основатель портала Wikeleaks Джулиан Ассанж перенес инсульт во время заседания Верховного суда Великобритании по делу о его экстрадиции в США 27 октября, где он присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарша. Об этом его невеста Стелла Морис сообщила Daily Mail.

По ее словам, во время судебного заседания у 50-летнего Ассанжа произошла транзиторная ишемическая атака, у него не закрывалось правое веко, а память была нечеткой. Врач обнаружил у него задержку реакции зрачка при попадании света, что может говорить о повреждении нервов, рассказала Морис.

Судья освободила его от участия в заседании, при этом Ассанж не мог уйти из тюремной видеорубки. Сейчас он принимает лекарства от инсульта. С тех пор основатель WikiLeaks «более или менее вызоровел», сказала Морис. Однако его здоровье может ухудшиться, предположила она.

Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в шпионаже и взломе компьютеров из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм 2010-2011 годов.

По версии следствия, Ассанж был соучастником оборонного аналитика Челси Мэннинга, который нарушил закон о шпионаже, взламывал компьютеры и публиковал материалы, которые могли навредить информаторам спецслужб США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет заключения.

В начале января британский суд отказал США в выдаче Ассанжа из-за того, что он страдает депрессией и может совершить самоубийство в тюрьме усиленного режима. 10 декабря апелляционный суд исключил этот риск, так как адвокаты США заявили, что не будут содержать Ассанжа в суровых условиях, чем разрешил экстрадицию.

Адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что не верят в обещания американской стороны. Его невеста назвала решение суда опасным и ошибочным из-за того, что Ассанжа хотят отправить в страну, которая «замышляла его убить».