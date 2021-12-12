Израиль готовит военные меры, чтобы не дать Ирану изготовить ядерную бомбу, - СМИ

CentralAsia (CA) - Израиль готовит военные методы, которые должны помешать Ирану изготовить ядерную бомбу, сообщает радиостанция Армии обороны Израил «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве.

По его данным, о подготовке военного способа сдерживания Ирана министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал чиновникам в США во время своего визита в Вашингтон.

Собеседник радиостанции также сообщил, что, по данным военных, Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы. «Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчеркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран», — отметил источник «Галей ЦАХАЛ».

Официально же Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, что США и европейские страны «очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение». По его словам, они договорились продолжать углубленное сотрудничество в области безопасности.

В апреле Иран заявил, что будет наращивать степень обогащения урана с 20% до 60%. Такое решение Тегеран принял после происшествия на обогатительном комплексе, в частности, в системе распределения электроэнергии, который он счел следствием «ядерного терроризма».

Постпред России при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал эти планы Ирана зашедшими «слишком далеко». При этом он отметил, что Иран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке 2015 года в ответ на «безобразную политику максимального давления» со стороны США.

В середине сентября газета The New York Times со ссылкой на мнения экспертов, которые проанализировали последние отчеты МАГАТЭ, сообщила, что Иран близок к созданию ядерной боеголовки. По данным газеты, достаточное количество урана страна может накопить в течение месяца.

Тогда же Израиль заявлял, что ядерная бомба у Ирана может появиться в течение нескольких месяцев.