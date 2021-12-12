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За сутки в Монголии выявлено 157 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 386 тыс. 541.

Из новых случаев 75 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 80 были выявлены в регионах страны, и 2 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 267 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 571 — в тяжелом, 345 — в критическом и 63 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 955.

Коронавирус в Монголии
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