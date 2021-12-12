Премьер Израиля впервые в истории страны посетит ОАЭ

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправится с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретится с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает газета The Jerusalem Post.

Премьер и принц встретятся, чтобы обсудить отношения между Израилем и ОАЭ, ситуацию с Ираном, а также «экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности между двумя странами».

В августе 2020 года Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации отношений. После этого делегации двух стран должны были встретиться для подписания двусторонних соглашений об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях и других вопросах. Соглашения также допускают свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима. Документ был подписан в Белом доме. Посредником на переговорах выступила администрация бывшего президента США Дональда Трампа.

До этого дипломатические отношения с Израилем из всех арабских стран установили только Египет и Иордания. Первый заключил мирный договор с государством в 1979-м, вторая — в 1994-м. Затем в 1999 году Израиль признала Мавритания, но прекратила отношения в 2009-м из-за войны в секторе Газа.

В октябре 2020 года Израиль и ОАЭ договорились о безвизовом режиме. Они также подписали соглашения о защите инвестиций и по вопросам гражданской авиации, меморандум о взаимопонимании по науке и технологиям.