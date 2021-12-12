В шести штатах США прошли 53 торнадо

CentralAsia (CA) - В шести штатах США зафиксировали 53 торнадо, в результате которых погибли десятки человек. Это следует из данных Национальной метеорологической службы.

Торнадо прошли в штатах Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури, Миссисипи и Теннесси.

Метеорологи CNN предположили, что на участке протяженностью более 250 миль (около 402 км) от Арканзаса до Кентукки мог пройти «один сильный» торнадо.

Торнадо начались вечером 10 декабря. В Кентукки, по официальным данным, погибли как минимум 70 человек. Губернатор штата Энди Бешир допустил, что погибших может быть больше, около 100 человек.

В городе Мэйфилд на западе Кентукки зафиксировали самые серьезные последствия: из-за торнадо там обрушилась крыша свечного завода. Внутри находились 110 человек — по словам губернатора, 40 из них найдены живыми, о состоянии остальных пока не известно. Бешир назвал катаклизм с четырьмя торнадо в 12 округах самым разрушительным за всю историю штата.

В штате Арканзас погибли два человека, в том числе постоялец дома престарелых. В Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибли как минимум шесть человек. Еще один человек погиб из-за торнадо в Миссури.

Президент США Джо Байден поручил направить помощь в пострадавшие от торнадо регионы страны.