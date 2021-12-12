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Омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции коронавируса - британские ученые

CentralAsia (CA) -  Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Об этом сообщается в отчете исследования.

Авторы исследования пришли к выводу, что омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса, если не принять дополнительных мер. Это в свою очередь приведет к более частым госпитализациям по сравнению с прошлым годом. При оптимистичном подходе в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — 74,8 тысячи.

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях число обращений в больницы может на пике достигать двух тысяч в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тысяч пациентов и 24,7 тысячи — умереть, сообщают ученые.

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