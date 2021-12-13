CentralAsia (MNG) - Монголия присоединилась к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, став 57-м государством-участником ядерного запрета.

Монголия присоединилась к Договору о запрещении ядерного оружия (ДПЯО) 10 декабря 2021 года, став 57-м государством-участником. Выступая в октябре в национальном парламенте, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх сказала, что присоединение к этому знаменательному договору «отвечает фундаментальным интересам национальной безопасности».

Монголия давно выступает против ядерного оружия. Поскольку Россия расположена на севере страны, а Китай — на юге, Монголия окружена ядерными державами и уже давно подчеркивает необходимость более активных действий по разоружению. В 1992 году она официально провозгласила себя зоной, свободной от ядерного оружия, с единым государством.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года Монголия заявила, что вступление в силу ДПЯО «стало важной вехой в международных усилиях по запрещению этого разрушительного оружия». Она добавила, что договор будет «инструментом» в ликвидации ядерного оружия.

Монголия активно продвигает всеобщее присоединение к ДПЯО, в том числе путем соавторов и последовательного голосования за ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года, которая призывает все государства подписать, ратифицировать договор или присоединиться к нему «в кратчайшие возможные сроки». ». В 2017 году Монголия участвовала в переговорах по ДПЯО в Организации Объединенных Наций и была среди 122 государств, проголосовавших за ее принятие. В своем вступительном заявлении на конференции для ведения переговоров он выразил надежду, что процесс заключения договора «создаст сильный, надежный, но эффективный юридически обязательный инструмент для запрещения ядерного оружия, ведущий к его полной ликвидации». После принятия договора тогдашний министр иностранных дел Монголии Цэнд Мөнх-Оргил приветствовал новое соглашение, отметив, что «нынешняя напряженность только усугубила озабоченность, связанную с ядерным оружием».

Присоединившись сейчас, Монголия сможет участвовать в качестве государства-участника в первом Совещании государств-участников договора о запрещении ядерного оружия, которое состоится в Вене в следующем году! Мотивация для других государств, желающих поступить так же? - пишет ICAN.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) — международная общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

В 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Награда была вручена за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за её новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

В сентябре 2006 года организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (лауреат Нобелевской премии мира 1985 года) на своём конгрессе в Хельсинки постановила начать Международную кампанию за запрещение ядерного оружия. В создание организации было два важных этапа: первый 23 апреля 2007 года в Мельбурне, когда были собраны средства для начала кампании, и второй — 30 апреля того же года в Вене, на встрече стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Национальные кампании за запрещение ядерного оружия были запущены в десятках стран мира.

Основатели организации были воодушевлены успехом Международного движения за запрещение противопехотных мин, сыгравшего ключевую роль в подготовке Оттавского договора, и посчитали возможным проведение подобной международной кампании в отношении ядерного оружия.

На переговорах по разоружению организация акцентирует внимание на гуманитарную угрозу, которую представляет собой ядерное оружие из-за своей уникальной разрушительной силы, неизбирательного действия, катастрофических последствий его применения для окружающей среды и здоровья человека, отягчённых разрушением медицинской и спасательной инфраструктуры, долговременных последствий радиоактивного загрязнения местности.

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