Г. Болор-Эрдэнэ завоевал пятую золотую медаль чемпионата мира по паратхаквендо

CentralAsia (MNG) - В Стамбуле 11 декабря стартовал IX Чемпионат мира по паратхэквендо.

Член сборной Монголии по паратхэквендо Болор-Эрдэнэ Ганбат завоевал пятую золотую медаль на чемпионате мира в Турции. Выступая в мужской весовой категории паратхэквендо до 61 кг, он является лучшим спортсменом последних лет, уверенно лидируя в мировом рейтинге.

Г. Болор-Эрдэнэ выигрывал чемпионаты мира 2014, 2015, 2017 и 2019 годов. Кроме того, он четырехкратный чемпион Азии.

Как сообщили в Турецкой федерации тхэквондо, двухдневный чемпионат собирал около 250 спортсменов из более, чем 40 стран мира.

Спортивное мероприятие имеет большее значение в плане подготовки к Параолимпийским играм 2024 года в Париже.

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