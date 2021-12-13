В Монголии незаконное использование биометрических данных карается лишением свободы сроком до 5 лет

CentralAsia (MNG) - Парламент провел окончательные обсуждения законопроекта о защите личной информации и поправок к Закону об общественной информации и Закону об электронной подписи.

В ходе заседания законодатели поддержали предложение о приговоре к тюремному заключению от шести месяцев до пяти лет за любое незаконное использование биометрических данных, чтобы ужесточить наказания за разглашение личной информации и секретов.

Законопроект определяет такие термины, как конфиденциальность личных данных, конфиденциальная информация, контроллер, процессор, а также генетическая и биометрическая информация на основе стандартов других стран, а также регулирует условия сбора, обработки и использования конфиденциальных личных и биометрических данных и и их использование для исторических, научных исследований и аналитических целей.

Он также включает правила размещения аудио- и видеозаписывающего оборудования, требования к системам аудио- и видеозаписи, а также соответствующие запреты и меры контроля.

По словам госсекретаря Министерства юстиции и внутренних дел Б. Баасандорж, важным положением в законопроекте является проверка соблюдения закона на объектах коммунального обслуживания. В частных столовых не должно быть аудио- и видеозаписей. По его словам, в общественных залах должна быть разрешена только видеозапись.

Он отметил, что видеосъемка квартир будет предоставлена для просмотра с разрешения домохозяйств, проживающих на соответствующем этаже, и правоохранительных органов. Любой, кто раскрывает или распространяет секретную или конфиденциальную информацию, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. «Если часть личной информации будет раскрыта другим лицам, виновный будет нести ответственность в соответствии с Законом о нарушениях», - сказал Б. Баасандорж.

Госсекретарь сообщил, что основная концепция проекта новой редакции Закона об общественной информации - обеспечение права граждан искать и получать информацию в соответствии с основаниями и процедурами, изложенными в законе, осуществлять государственную деятельность в электронной форме посредством создание системы общественной информации и установление общественного контроля за деятельностью правительства.

«Публичная информация подразделяется на открытую, закрытую или закрытую. Закрытая информация определяется как государственная тайна и информация, которая считается закрытой по закону, в то время как ограниченная информация - это информация, которая ограничена законом, или информация, к которой можно получить доступ и которую можно использовать с согласия физических и юридических лиц, а также информация, связанная с официальным использованием», - добавил он.

Согласно законопроекту, физическое или юридическое лицо будет иметь право использовать, хранить, собирать и передавать личную и коммерческую тайну другим лицам только с его согласия. Другими словами, информация о физическом или юридическом лице не может быть доступна без согласия соответствующего лица. Будет создана система для уведомления владельца информации всякий раз, когда его информация просматривается, используется, изменяется или передается. Система требует, чтобы она работала без участия должностных лиц и сотрудников. В статье 18.4.5 законопроекта конкретно предусмотрена система уведомления.

После утверждения проекта новой редакции Закона об электронной подписи Главное управление государственной регистрации (ГУГР) бесплатно предоставит всем гражданам электронную подпись для создания условий для получения гражданами государственных и банковских услуг в режиме онлайн.

В законопроекте отражено, что гражданину разрешено иметь столько типов электронных подписей, сколько они хотят. Однако, по словам министра юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар, определенная плата будет взиматься специально уполномоченной компанией, если их дополнительная электронная подпись будет использоваться сотрудником.

«Если этот закон будет принят, нынешние сотрудники ГУГР будут нести ответственность за выдачу электронных подписей без увеличения штата. Расходы, связанные с инфраструктурой электронной подписи, включены в госбюджет на 2022 год. Предполагается, что в Министерстве юстиции и внутренних дел будет добавлено до девяти должностей для создания необходимой инфраструктуры для электронной подписи », - подчеркнул госсекретарь Баасандорж.

В связи с внесением законопроектов комментариев от законодателей не поступало.

Парламент поручил соответствующим постоянным комиссиям подготовить законопроекты для утверждения парламентом.

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