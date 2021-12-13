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Монголия и Беларусь намерены активизировать сотрудничество в сфере безопасности

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович встретился 10 декабря в Минске с послом Монголии в Беларуси Батсухом Баярсайханом.

Стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны подтвердили приверженность развитию контактов в сфере обороны, правоохранительных органов и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Была выражена заинтересованность в расширении правовой базы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

фото: BelTA

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