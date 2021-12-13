Всемирный банк оказывает поддержку Монголии в связи с отставанием в области образовании

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан и другие официальные лица принимают участие в саммите RewirEd, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В первый день визита министр встретился с Хайме Сааведрой, глобальным директором Глобальной практики образования Всемирного банка.

В ходе встречи министр поблагодарил финансируемый Всемирным банком Проект реформы качества образования в Монголии за поддержку в разработке плана устранения отставания в образовании из-за пандемии и за проведение диагностических оценок.

Министр образования и науки Л. Энх-Амгалан отметил, что Монголии необходимо уделять больше внимания качеству, чем доступу к образованию, и представил свои планы по укреплению системы финансирования и оценки, основанной на результатах.

Министр также обсудил переход на цифровые технологии, электронный контент, платформы приложений, финансирование образования и реформы системы оценки в Перу, включая аттестацию учителей и школ, а также возможности дальнейшего сотрудничества с экспертами.

Хайме Сааведра спросил о стратегиях и опыте нашей страны, чтобы наверстать потерянное время во время и после пандемии, и рассказал о возможностях совместного развития. Он также представил опыт аналогичных стран с точки зрения расходования бюджета на уровне школ, мониторинга и эффективности бюджета. Учителя играют основную роль в реформе качества, и две стороны обменялись мнениями об отношении учителей, о том, как изменить поведение в классе и как обеспечить поддержку на школьном уровне.

Всемирный банк может оказать поддержку, особенно в рамках проекта Equal, который направлен на улучшение качества и доступа к социальным услугам.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения