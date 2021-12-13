За сутки в Монголии впервые за последние 9 месяцев зарегистрировано менее 100 случаев

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 386 тыс. 635.

Из новых случаев 75 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 17 были выявлены в регионах страны, и 2 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 202 пациента находятся в легком, 1 тыс. 560 — в тяжелом, 332 — в критическом и 74 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 963.

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