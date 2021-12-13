Индия эвакуировала 104 человека из Афганистана, и отправила медикаменты на обратном рейсе в Кабул

CentralAsia (CA) - 10 декабря Индия эвакуировала 104 человека, в том числе 10 граждан Индии и 94 гражданина Афганистана, из Кабула на специальном чартерном самолете. Во время полета также были доставлены два сарупа Гуру Грант Сахиб и индуистские священные писания, сообщает Indian Express.

Представитель министерства иностранных дел Индии сказал, что рейс был организован в рамках индийской операции «Деви Шакти», начатой для эвакуации индейцев из Афганистана после того, как 15 августа раздираемая войной страна пала под контролем «Талибана».

«В рамках операции «Деви Шакти» специальный рейс Kam Air, организованный Индией, доставил 10 индийцев и 94 афганца, включая членов афганской общины индуистских сикхов. Среди эвакуированных 9 детей, в том числе 3 грудных ребенка», - говориться в сообщении.

И правительство Индии, и посольство Афганистана в Дели координировали организацию полета.

Индийское правительство заявило, что копии индуистских священных писаний, включая Шримад Бхагват Гита, Шри Рамчарит Манас и редкие древние рукописи из Асамая Мандира в Кабуле, также были привезены членами сикхского сангата и индуистскими преданными на специальном рейсе.

Саруопы Гуру Грант Сахиб (священные писания сикхской секты) были отправлены Гурдвара Гуру Арджану Деву в Дели, а индуистские религиозные писания были отправлены в Асамай Мандир в Фаридабаде.

Гурнам Сингх из Karte Parwan gurdwara в Кабуле сказал: «Около 120 сикхов и индуистов все еще остаются в Афганистане, но некоторые из них не могут уехать по личным причинам. Остальные могут улететь в ближайшие дни, если выполняется другой рейс. Он сказал, что решил остаться в Афганистане, так как должен быть кто-то, кто позаботится о гурдварах».

Кульвиндер Сингх, один из эвакуированных афганских сикхов, прибывших в Дели, сказал, что у него нет никаких планов по возвращению в Афганистан. «Жизнь в Индии сейчас начинается с нуля. Наш приоритет - найти работу, но это непросто. Некоторые семьи, переехавшие сюда в прошлом году, получают ежемесячную плату за аренду дома и другие расходы от некоторых НПО, но это не постоянное решение. Но лучше жить в Индии как беженец, чем каждый божий день в страхе смерти. Афганистан».

По меньшей мере 70 афганских сикхов и индуистов, в том числе депутаты парламента Афганистана Нариндер Сингх Халса и Анаркали Каур Хоноряр, были эвакуированы в Дели двумя группами по 24 и 46 человек в начале этого года.

На обратном рейсе, вылетевшем из Дели в Кабул в субботу, индийское правительство отправило гуманитарную помощь, состоящую из предметов медицинского назначения, для населения Афганистана в свете сложной ситуации в стране.

Лекарства будут переданы представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кабуле и будут приниматься в городской детской больнице имени Индиры Ганди.

В рамках операции «Деви Шакти» в общей сложности 669 человек были эвакуированы из Афганистана Индией после захвата власти талибами. Сюда входят 448 индийцев и 206 афганцев, в том числе представители афганских индуистов и сикхских меньшинств.

⇳

Последний коммерческий рейс с индийской стороны по маршруту Кабул-Дели был выполнен авиакомпанией Air India 15 августа, в день, когда Кабул был захвачен талибами. Сотни граждан Индии, включая дипломатов и сотрудников службы безопасности, были эвакуированы специальными рейсами ВВС Индии в августе.

Индия также отозвала своего посла и всех других сотрудников из миссии в Кабуле, фактически закрывая посольство во второй раз с 1996 года.