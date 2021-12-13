экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ поделилась новыми данными об опасности омикрон-штамма

CentralAsia (CA) -  Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.

На сегодня «омикрон» выявили в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.

print
  • В Узбекистане предлагают ввести ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни женщин
  • Всемирный банк оказывает поддержку Монголии в связи с отставанием в области образовании
  • ВОЗ поделилась новыми данными об опасности омикрон-штамма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com