ВОЗ поделилась новыми данными об опасности омикрон-штамма

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.

На сегодня «омикрон» выявили в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.