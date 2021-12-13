В Узбекистане предлагают ввести ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни женщин

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана выступило с рядом предложений по усилению защиты девочек и женщин, в том числе о введении ответственности за их преследование, выкрикивания в их адрес, распространении интимных фото и видео, а также об увеличении числа организаций по поддержке женщин за счет частного сектора, сообщили местные СМИ.

В министерстве отметили, что женщины в Узбекистане подвергаются преследованию и приставаниям на улице, на работе, на учебе, а дома они становятся жертвами насилия не только со стороны супругов, но и других родственников.

«Самое плачевное – то, что случаи насилия совершаются и в отношении девочек дошкольного и школьного возраста. Наблюдаются случаи суицида среди женщин и покушения на жизнь своих детей в результате притеснения и насилия», – отмечается в сообщении Минюста.

Отсутствие в законодательстве понятия «преследование» (stalking) означает, что отсутствуют механизмы защиты девочек и женщин от такой ситуации. В результате преследований женщины испытывают сильные чувства депрессии, страха, упадка духа, ощущают беззащитность и отгораживаются от общества.

«Необходимо ввести в законодательство понятие «преследование» (stalking) и внедрить систему выдачи охранных ордеров женщинам, подвергшимся преследованиям. В США, Австралии и Франции каждая пятая женщина подвергается преследованиям, и в этих странах созданы протекционистские институты», – говорится в сообщении.

Законодательство Узбекистана не содержит ответственности работодателя или руководителя учебного заведения за притеснение или насилие в отношении женщин во время работы и учебы. Отсутствие процедуры ограничения отношений между женщинами, подвергшимися преследованиям на работе или во время обучения, и лицом, который применил насилие, приводит к повторному насилию и домогательствам.

«Чтобы прекратить насилие на работе и во время обучения, необходимо ограничить любые отношения между жертвой и лицом, применившим насилие. При этом на работодателей необходимо возложить обязанность ограничивать любое взаимодействие между жертвой и лицом, применившим насилие», – считают в Минюсте.

По данным министерства, увеличивается количество случаев нарушения неприкосновенности частной жизни женщин, особенно интимной жизни, путем распространения фотографий и видео женщин. Это ведет «к радикальному изменению их жизни в будущем, к разрыву семейных уз, отделению от общества и выбору неправильных путей». Действующие меры ответственности не дают возможности абсолютной защиты женщин от таких действий, отмечается в сообщении.

«Для предотвращения различных посягательств на частную жизнь женщин необходимо установить отдельную ответственность за нарушение неприкосновенности интимной жизни женщин, при этом полностью гарантируя неприкосновенность частной жизни. В Канаде, Германии, Великобритании, Японии, Австралии и США существует ответственность за распространение интимных фотографий и видео», – говорится в сообщении министерства.

Согласно официальным данным, в Узбекистане на сегодняшний день около 36 тысяч женщин, подвергшихся насилию, получили охранные ордера. Однако в стране действует всего 29 центров реабилитации и адаптации женщин, что не позволяет полностью охватить всех женщин, ставших жертвами насилия, считают в министерстве.

«Необходимо широкое привлечение частных предпринимателей к увеличению числа институтов по поддержке женщин. Эффективности можно добиться путем предоставления таким предпринимателям льгот в различных направлениях, таких как отвод земли, использование государственных зданий и сооружений, налоги, государственные гранты, субсидии, социальные заказы», – предложил Минюст.

«Необходимо запретить оскорбительно высказываться в отношении женщин и установить меры административной ответственности за эти действия, а также усилить меры ответственности за причинения вреда женщинам. В таких странах, как Бельгия, Португалия, Аргентина, Канада, Новая Зеландия и США, такие действия считаются незначительными правонарушениями и приводят к штрафу до 750 евро», – отмечается в сообщении Министерства юстиции Узбекистана.