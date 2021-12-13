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В узбекском эксклаве Сох начал работу новый аэропорт

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Humo Air осуществила первый рейс Фергана-Сох-Фергана 12 декабря. По сообщению Минтранса Узбекистана, на первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейс Фергана-Сох отправляется в 10:00, рейс Сох-Фергана - в 12:00 часов дня.

Полеты будут выполняться на самолетах Ан-2. Продолжительность полета составляет 30 минут.

В Минтрансе сообщили, что авиабилеты на эти рейсы продаются в аэропортах Ферганы, Андижана и Намангана, а также в здании администрации Сохского района.

На строительство аэропорта Сох из госбюджета выделено 6,8 миллиардов сумов ($631 тыс).

О завершении строительства аэропорта было объявлено в середине октября. Жители Соха годами были вынуждены добираться в центр Ферганской области через Кыргызстан. В мае 2020 года из-за ручья Чашма на узбекско-кыргызской границе между сотнями граждан двух стран произошел конфликт. После этого правительство Узбекистана решило принять комплексные меры в отношении Сохского района, в частности, построить аэропорт.

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