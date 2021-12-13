Президент ЮАР заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - 69-летний президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщается на официальном Twitter канцелярии президента.

«Президент получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию», - говорится в заявлении. Сирил Рамапоса чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе на предстоящую неделю.

В ведомстве также отметили, что президент, который полностью вакцинирован, назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

Ранее Рамафоса вернулся из турне по странам Западной Африки и неоднократно сдавал тесты на COVID-19. Отрицательные результаты анализов получили члены делегации, которая его сопровождала.