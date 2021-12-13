экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На строительство массивов «Новый Узбекистан» выделят $14 млрд

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на территориях, близких к районным и городским центрам с высоким спросом на жилье, будут построены 29 жилых комплексов под названием «Янги Ўзбекистон» («Новый Узбекистан»). Как сообщил Минюст, соответствующий указ президент подписал 9 декабря текущего года.

Согласно указу, в районах, близких к районным (городским) центрам и с высоким спросом на жилье, будет построено 29 жилых массивов «Янги Ўзбекистон». В этих массивах будет построено 619 жилых домов (21 тысяча 321 квартир), 18 школ, 24 детских сада, 15 медицинских учреждений.

Под строительство массивов «Янги Ўзбекистон» будет выделено 489 га низкорентабельных земель сельскохозяйственного назначения.

Президент Шавкат Мирзиеев в ходе видеоконференции 2 ноября рассказал о строительстве массивов «Янги Ўзбекистон» во всех регионах Узбекистана. Тогда президент пообещал, что после строительства массивов более 250 тысяч семей будут обеспечены жильем.

В следующем году на строительство массивов «Янги Ўзбекистон» будет направлено 15 трлн.cумов (около $14 млрд.).

print
  • Омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции коронавируса - британские ученые
  • В стране находятся семь тысяч российских наемников ЧВК Вагнера, - глава госсовета Ливии
  • Президент ЮАР заразился коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com