Харнааз Сандху стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021». Фото, видео

CentralAsia (CA) - Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021» стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху. Она живет в Чандигархе и работает моделью. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

Финал конкурса проходил в Израиле на побережье Красного моря.

Корону конкурсантке из Индии передала предыдущая победительница Андреа Меса из Мексики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места.

В финальную десятку также прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

По информации организаторов, в конкурсе приняли участие 80 девушек из 80 стран, на нем присутствовало более тысячи зрителей.

Конкурс «Мисс Вселенная» впервые проходил в Израиле. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 странах мира.