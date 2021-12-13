экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Харнааз Сандху стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021». Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021» стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху. Она живет в Чандигархе и работает моделью. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

Финал конкурса проходил в Израиле на побережье Красного моря.

Корону конкурсантке из Индии передала предыдущая победительница Андреа Меса из Мексики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03)

Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места.

В финальную десятку также прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

По информации организаторов, в конкурсе приняли участие 80 девушек из 80 стран, на нем присутствовало более тысячи зрителей.

Конкурс «Мисс Вселенная» впервые проходил в Израиле. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 странах мира.

print
  • Монголка М.Намуун стала победительницей Кубка мира по боксу!
  • Г. Болор-Эрдэнэ завоевал пятую золотую медаль чемпионата мира по паратхаквендо
  • В Монголии незаконное использование биометрических данных карается лишением свободы сроком до 5 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com