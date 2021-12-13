Харнааз Сандху стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021». Фото, видео

- Азия и мир, общество
- 10:33, 13 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021» стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху. Она живет в Чандигархе и работает моделью. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.
The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Финал конкурса проходил в Израиле на побережье Красного моря.
Корону конкурсантке из Индии передала предыдущая победительница Андреа Меса из Мексики.
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Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места.
В финальную десятку также прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.
По информации организаторов, в конкурсе приняли участие 80 девушек из 80 стран, на нем присутствовало более тысячи зрителей.
Конкурс «Мисс Вселенная» впервые проходил в Израиле. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 странах мира.