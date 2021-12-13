Монголка М.Намуун стала победительницей Кубка мира по боксу!

CentralAsia (MNG) - С 6 по 12 декабря в Нижневартовске прошел 18-й Кубок мира по боксу нефтяных стран памяти Фармана Салманова.

Престижный турнир собрал более 150 боксёров из 16 стран мира.

11 декабря состоялись финальные поединки. В весовой категории до 60 кг монгольская спортсменка Намуун Монхор оказалась сильнее чилииской Валентины Бустаманте. Эта победа стала долгожданной для монголькой школы женского бокса. В этой весовой категории другая монголка Золжаргал Баттөр выиграла бронзовую медаль.

Другая монгольская боксерша Мөнгөнсаран Балсан завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.

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