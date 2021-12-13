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Последствия разрушительного торнадо в США. Фото, видео
Предыстория: В шести штатах США прошли 53 торнадо

CentralAsia (CA) -  Последствия урагана и торнадо, обрушившихся на целый ряд американских штатов 10-11 декабря, в частности, Иллинойс, -Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси, шокируют. В результате стихийного бедствия уже погибли 80 человек, их число продолжает расти, передает Associated Press.

Бедствие сильнее всего затронуло штат Кентукки, в котором несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей.

Газета Wall Street Journal пишет о «непостижимом» ущербе, нанесенном штату. По меньшей мере, один город в Кентукки, вероятно, был «полностью опустошен», отмечает газета.

Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.

На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины

Как сообщает издание New York Times, ураган оставил после себя «неземные сцены разрушения», превратив города в «опасные лабиринты из сорванных проводов», упавших деревьев и разбросанных обломков. Кроме того, более 200 тыс. человек остались без электричества.

Количество погибших от обрушения склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс возросло до шести.

Как отмечает газета Washington Post, более 50 торнадо прошли по шести штатам. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия ураганов стала «одной из самых сильных в истории».

Газета приводит мнение о том, что, хотя точная связь между изменением климата и торнадо «остается неопределенной», более высокие температуры «могут подлить масла в огонь» этих «разрушительных бедствий».

Президент США Джо Байден поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам. «В связи с продолжающейся оценкой ущерба в течение дня президенту продолжат докладывать о ситуации», - говорится в сообщении.

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