Последствия разрушительного торнадо в США. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Последствия урагана и торнадо, обрушившихся на целый ряд американских штатов 10-11 декабря, в частности, Иллинойс, -Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси, шокируют. В результате стихийного бедствия уже погибли 80 человек, их число продолжает расти, передает Associated Press.

Бедствие сильнее всего затронуло штат Кентукки, в котором несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей.

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Газета Wall Street Journal пишет о «непостижимом» ущербе, нанесенном штату. По меньшей мере, один город в Кентукки, вероятно, был «полностью опустошен», отмечает газета.

Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.

President Joe Biden. Do you know why God is angry with America and send it devastating hurricanes? Because America is helping Saudi Arabia and the UAE to starve, destroy and besiege the oppressed people of Yemen for 7 years https://t.co/NapOvVhEsO pic.twitter.com/flVSlccWdv https://t.co/8dCu6cbDzp — العبدالفقير الى الله (@shatermhmd) December 12, 2021

На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины

Как сообщает издание New York Times, ураган оставил после себя «неземные сцены разрушения», превратив города в «опасные лабиринты из сорванных проводов», упавших деревьев и разбросанных обломков. Кроме того, более 200 тыс. человек остались без электричества.

Количество погибших от обрушения склада онлайн-ритейлера Amazon в результате урагана в штате Иллинойс возросло до шести.

Как отмечает газета Washington Post, более 50 торнадо прошли по шести штатам. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия ураганов стала «одной из самых сильных в истории».

Газета приводит мнение о том, что, хотя точная связь между изменением климата и торнадо «остается неопределенной», более высокие температуры «могут подлить масла в огонь» этих «разрушительных бедствий».

Президент США Джо Байден поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам. «В связи с продолжающейся оценкой ущерба в течение дня президенту продолжат докладывать о ситуации», - говорится в сообщении.