Последствия разрушительного торнадо в США. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Последствия урагана и торнадо, обрушившихся на целый ряд американских штатов 10-11 декабря, в частности, Иллинойс, -Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси, шокируют. В результате стихийного бедствия уже погибли 80 человек, их число продолжает расти, передает Associated Press.

Бедствие сильнее всего затронуло штат Кентукки, в котором несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей.

Газета Wall Street Journal пишет о «непостижимом» ущербе, нанесенном штату. По меньшей мере, один город в Кентукки, вероятно, был «полностью опустошен», отмечает газета.

Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.

President Joe Biden. Do you know why God is angry with America and send it devastating hurricanes? Because America is helping Saudi Arabia and the UAE to starve, destroy and besiege the oppressed people of Yemen for 7 years https://t.co/NapOvVhEsO pic.twitter.com/flVSlccWdv https://t.co/8dCu6cbDzp