В Ташкенте проходят узбекско-американские переговоры

- Узбекистан, политика
- 12:05, 13 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В понедельник утром, 13 декабря, в Ташкенте начались узбекско-американские переговоры, для участия в которых в Узбекистан прибыла делегация США во главе с помощником государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, сообщает ИА «Дунё».
В рамках визита состоится первое заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.
Делегацию Узбекистана на переговорах возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Как сообщалось ранее, в состав делегации США также войдут заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд и другие официальные лица Госдепартамента.
Делегация примет участие в диалоге о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном и проведет двусторонние встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.
В ходе этих переговоров стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы, включая вопросы региональной безопасности, обеспечения прав человека и торговли.
Дональд Лу и Кара Макдональд также проведут встречи с представителями гражданского общества.