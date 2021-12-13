В Ташкенте проходят узбекско-американские переговоры

CentralAsia (UZ) - В понедельник утром, 13 декабря, в Ташкенте начались узбекско-американские переговоры, для участия в которых в Узбекистан прибыла делегация США во главе с помощником государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, сообщает ИА «Дунё».

В рамках визита состоится первое заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

Делегацию Узбекистана на переговорах возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Как сообщалось ранее, в состав делегации США также войдут заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд и другие официальные лица Госдепартамента.

Делегация примет участие в диалоге о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном и проведет двусторонние встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.

В ходе этих переговоров стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы, включая вопросы региональной безопасности, обеспечения прав человека и торговли.

Дональд Лу и Кара Макдональд также проведут встречи с представителями гражданского общества.