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C начала года в Россию из Узбекистана прибыло более 3 млн трудовых мигрантов, - МВД РФ

CentralAsia (UZ) -  В период с января по сентябрь этого года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли в Россию из Узбекистана (3 054 180 человек), Таджикистана (1 597 481 человек), Кыргызстана (623 465 человек), Армении (298 801 человек) и Азербайджана (185 752 человека). Об этом передают российские CМИ со ссылкой на МВД РФ.

При этом, с туристическими целями в Россию больше всего иностранцев приехало из Беларуси (30 526 человек), Германии (16 369 человек), с Украины (15 293 человека), из ОАЭ (12 414 человек) и Казахстана (11 192 человека).

С целью обучения на территорию страны чаще всего въезжали жители Узбекистана (59 233 человека), Таджикистана (58 964 человека), Казахстана (55 036 человек), Туркменистана (34 955 человек) и Египта (32 473 человека).

В то же время, с деловыми целями за этот период больше всего приехало граждан Китая (11 235 человек), Узбекистана (10 389 человек), Германии (10 320 человек), Беларуси (10 167 человек) и Казахстана (9889 человек).

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