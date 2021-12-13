Талибы запретили продавать и покупать доллары в Афганистане, - СМИ

CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан» запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всему Афганистану на фоне продолжающегося обвала местной валюты. Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что операции в пунктах обмена валюты в Кабуле были прекращены после того, как стоимость $1 достигла 114 афгани.

Резкое удешевление афгани началось 7 декабря. Тогда курс за один день увеличился с 93-95 афгани за $1 до 100 афгани.

Отмечается, что доллары США — основная иностранная валюта, которая используется жителями Афганистана. Спрос на эту валюту стал особенно возрастать с августа, когда власть в стране захватили талибы.

После прекращения операций на крупнейшем рынке валютных операций Афганистана «Сарай Шахзада», который расположен в Кабуле, там случилась суматоха.

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دالر ۱۱۴ افغانی شد؛ «سرای شهزاده آشفته است»



به دنبال اُفت ارزش‌ پول افغانی در برابر دالر، یک دالر ۱۱۴ افغانی شد. منابع به آماج می‌گویند که سرای شهزاده که بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد پولی است در «آشفته‌گی به سر می‌برد» و «بولی» هم از سوی طالبان منع شده است.#آماج_نیوز pic.twitter.com/Fw9y63QOkj — Aamaj News (@aamajnews24) December 12, 2021

В социальных сетях появляются сообщения, что боевики «Талибана» заставляют собравшихся возле некоторых обменников расходиться. При этом официальных заявлений по поводу прекращения работы обменников в Афганистане от представителей правительства, сформированного талибами, до сих пор не поступало.

К моменту захвата афганской столицы боевиками «Талибана» 15 августа в обменниках Афганистана можно было купить американскую валюту по цене 80 афгани за $1.

Ослабление национальной валюты Афганистана связано с тем, что более 9 млрд государственных средств были заморожены в банках США, чтобы признанный террористической организацией во многих странах мира «Талибан» не смог ими воспользоваться, а также с тем, что правительства других государств и различные международные организации отказались сотрудничать с талибами.

Кроме того, в первых числах ноября ООН выпустила отчет, в котором указывается, что запрет талибов на работу женщин может обойтись Афганистану в сумму до $1 млрд или в 5% ВВП. Женщины составляют 20% рабочей силы Афганистана, указывается в документе ООН. Если они не смогут работать, это нанесет дополнительный ущерб экономике государства, считают эксперты международной организации.

В конце ноября Программа развития ООН выпустила доклад, в котором указывается, что банковская сфера Афганистана находится на грани коллапса. В случае обвала финансового сектора страны, говорится в документе, резко увеличится число беженцев среди афганцев, а восстановление экономики страны может занять десятилетия.

Международные организации и правительства некоторых государств пытаются смягчить последствия развала афганской экономики, выделяя денежную помощь, а также продукты питания, одежду и лекарства самым нуждающимся афганцам.

Например, 11 декабря сотрудники Международного Комитета Красного Креста раздали продукты питания 600 семьям в северной провинции Баглан.

Afghan Red Crescent have been distributed foodstuffs to 600 families affected by drought in northern Baghlan province.https://t.co/fBeau0TfGu pic.twitter.com/jj3TAbjHIx — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) December 11, 2021

9 декабря турецкий гуманитарный фонд İnsan Hak ve Hürriyetleri (IHH) раздал наборы еды 300 нуждающимся семьям в восточной провинции Лагман.

بنیاد خیریه (ای،ایچ،ایچ) برای ۳۰۰ خانواده بی‌بضاعت در ولایت لغمان مواد خوراکی توزیع کرد.

به گفته مسوولان برای هر خانواده آرد، برنج، روغن و لوبیا توزیع شد. pic.twitter.com/xBUxx5sWNB — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) December 9, 2021

7 декабря ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) призвал мировое сообщество в срочном порядке выделить $2 млрд на гуманитарные потребности более 24 млн афганцев, оказавшихся в крайне тяжелом положении.