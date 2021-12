Талибы запретили продавать и покупать доллары в Афганистане, - СМИ

CentralAsia (CA) - Радикальное движение «Талибан» запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всему Афганистану на фоне продолжающегося обвала местной валюты. Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что операции в пунктах обмена валюты в Кабуле были прекращены после того, как стоимость $1 достигла 114 афгани.

Резкое удешевление афгани началось 7 декабря. Тогда курс за один день увеличился с 93-95 афгани за $1 до 100 афгани.

Отмечается, что доллары США — основная иностранная валюта, которая используется жителями Афганистана. Спрос на эту валюту стал особенно возрастать с августа, когда власть в стране захватили талибы.

После прекращения операций на крупнейшем рынке валютных операций Афганистана «Сарай Шахзада», который расположен в Кабуле, там случилась суматоха.

В социальных сетях появляются сообщения, что боевики «Талибана» заставляют собравшихся возле некоторых обменников расходиться. При этом официальных заявлений по поводу прекращения работы обменников в Афганистане от представителей правительства, сформированного талибами, до сих пор не поступало.

К моменту захвата афганской столицы боевиками «Талибана» 15 августа в обменниках Афганистана можно было купить американскую валюту по цене 80 афгани за $1.

Ослабление национальной валюты Афганистана связано с тем, что более 9 млрд государственных средств были заморожены в банках США, чтобы признанный террористической организацией во многих странах мира «Талибан» не смог ими воспользоваться, а также с тем, что правительства других государств и различные международные организации отказались сотрудничать с талибами.

Кроме того, в первых числах ноября ООН выпустила отчет, в котором указывается, что запрет талибов на работу женщин может обойтись Афганистану в сумму до $1 млрд или в 5% ВВП. Женщины составляют 20% рабочей силы Афганистана, указывается в документе ООН. Если они не смогут работать, это нанесет дополнительный ущерб экономике государства, считают эксперты международной организации.

В конце ноября Программа развития ООН выпустила доклад, в котором указывается, что банковская сфера Афганистана находится на грани коллапса. В случае обвала финансового сектора страны, говорится в документе, резко увеличится число беженцев среди афганцев, а восстановление экономики страны может занять десятилетия.

Международные организации и правительства некоторых государств пытаются смягчить последствия развала афганской экономики, выделяя денежную помощь, а также продукты питания, одежду и лекарства самым нуждающимся афганцам.

Например, 11 декабря сотрудники Международного Комитета Красного Креста раздали продукты питания 600 семьям в северной провинции Баглан.

Afghan Red Crescent have been distributed foodstuffs to 600 families affected by drought in northern Baghlan province.https://t.co/fBeau0TfGu pic.twitter.com/jj3TAbjHIx