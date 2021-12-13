USAID открывает «Клуб качества» в помощь фармацевтам в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) официально открыло «Клуб качества», который станет механизмом для постоянного диалога между Агентством по развитию фармацевтической промышленности и местными фармацевтическими производителями для обсуждения обновлений, проблем и решений, связанных с регулированием лекарственных средств и медицинских изделий в Узбекистане.

На мероприятии с участием представителей Миссии USAID в Ташкенте, Агентства по развитию фармацевтической промышленности и других участники обсудили текущее состояние фармацевтической промышленности в Узбекистане, вклад местных производителей лекарственных средств в общий рынок, а также достижения, препятствия и направления развития в фармацевтической промышленности.

USAID сотрудничает с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и расширения региональной торговли, устранения серьезных угроз здоровью населения, включая COVID-19, и наращивания потенциала правительства для удовлетворения потребностей населения.