Первый посол Монголии в ОАЭ вручил копию верительных грамот

CentralAsia (MNG) - Г-н Ш. Одонбаатар, первый посол Монголии в ОАЭ, вручил копию своих верительных грамот Алии Мохамед Альмехрези, помощнику заместителя министра по вопросам протоколов Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Алмехрези пожелала Послу успехов в исполнении своих обязанностей и в улучшении двусторонних отношений и сотрудничества между ОАЭ и Монголией.

Новоназначенный посол выразил удовлетворение тем, что представляет свою страну в Объединенных Арабских Эмиратах, которая занимает престижное региональное и международное положение благодаря дальновидной политике президента Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Интерес граждан ОАЭ к изучению Монголии в последние годы растет. Ослабление или отмена визового режима между двумя сторонами станет мощным стимулом для развития туризма.

Монголия и ОАЭ установили дипломатические отношения в апреле 1996 года. Фонд развития Абу-Даби, учреждение по оказанию помощи в целях развития ОАЭ, профинансировало многие проекты развития в Монголии.

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