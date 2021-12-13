В Европейской киноакадемии назвали фильм года

CentralAsia (CA) - Европейская киноакадемия признала фильмом года картину режиссера Ясмилы Жбанич «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?). Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Фильм рассказывает историю женщины во время Боснийской войны 1995 года и событий в Сребренице. В разгар Боснийской войны бывшая школьная учительница Аида работает переводчиком в лагере, где содержатся ее муж и сыновья. Благодаря своему положению Аида понимает, что грядет настоящая трагедия. Обладая этой информацией, женщина всеми силами старается спасти своих родных.

Премьера фильма состоялась 25 июня 2021 года в Австрии. Исполнительница главной роли Ясна Дуричич получила награду за лучшую женскую роль.

Награду Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс. Он сыграл главную роль в ленте французского режиссера Флориана Зеллера «Отец».

В прошлом году Европейская киноакадемия признала датскую ленту «Еще по одной» (Another Round) лучшим европейским фильмом года.