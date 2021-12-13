В Казахстане за сутки выявлен 491 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 90;

- город Нур-Султан — 81;

- Павлодарская область — 66;

- Северо-Казахстанская область — 66;

- Костанайская область — 60;

- Акмолинская область — 59;

- город Алматы — 14;

- Алматинская область — 12;

- Восточно-Казахстанская область — 12;

- Западно-Казахстанская область — 10;

- Туркестанская область — 6;

- город Шымкент — 5;

- Кызылординская область — 3;

- Мангистауская область — 3;

- Актюбинская область — 2;

- Жамбылская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 979 тыс. 975 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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