В Казахстане за сутки выявлен 491 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 90;
- город Нур-Султан — 81;
- Павлодарская область — 66;
- Северо-Казахстанская область — 66;
- Костанайская область — 60;
- Акмолинская область — 59;
- город Алматы — 14;
- Алматинская область — 12;
- Восточно-Казахстанская область — 12;
- Западно-Казахстанская область — 10;
- Туркестанская область — 6;
- город Шымкент — 5;
- Кызылординская область — 3;
- Мангистауская область — 3;
- Актюбинская область — 2;
- Жамбылская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 979 тыс. 975 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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