В Узбекистане собрали свыше 3,4 млн тонн хлопка

CentralAsia (UZ) - В 2021 году в Узбекистане собрали более 3,4 млн тонн хлопка-сырца. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства.

«В нынешнем году в республике собрано более 20 миллионов тонн фруктов и овощей, около 7,4 миллиона тонн зерна, более 3,4 миллиона тонн хлопка-сырца, произведено 23 тысячи тонн коконов шелкопряда, 2,6 миллиона тонн мяса, более 11 миллионов тонн молочной продукции, 8,3 миллиарда яиц, 400 тысяч тонн рыбы, что явилось достойным результатом нелегкого и кропотливого труда в течение всего года», - отметил Мирзиеев.

Как отметил глава государства, в этом сезоне удалось собрать на 422 тысячи тонн хлопка-сырца больше, чем в прошлом. Урожайность выросла в среднем на 6,3 центнера с гектара.

В хлопководстве показатель переработки волокна вырос в 2,5 раза. В стране сегодня перерабатывается 100 процентов хлопка-сырца, за счет этого производство пряжи увеличилось в 2 раза, готовой продукции – в 3 раза. Объем годового экспорта составил около 3 миллиардов долларов.

По словам Мирзиёева, увеличить показатель переработки волокна помогло создание агрокластеров. В Узбекистане сейчас действует 651 агрокластер, на их долю приходится 100% собираемого хлопка и зерна, более 40% плодоовощной продукции.