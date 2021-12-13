экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава центра Гамалеи рассказал, сможет ли «омикрон»-штамм COVID вытеснить «дельту»

CentralAsia (CA) -  Штамм коронавируса «омикрон», вероятно, придет на смену «дельте», заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Так он ответил на вопрос агентства о соответствующей возможности.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет, и довольно быстро. Поэтому все возможно», — сказал ученый.

В России новый штамм подтвердили только у двух пациентов, прибывших из ЮАР. Как сообщал РИА Новости Гинцбург, они ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой «омикрон».

Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший «альфу».

print
  • В Ташкенте установили главную ёлку страны
  • Президент ЮАР заразился коронавирусом
  • Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com