«Договорная война» с транснациональной корпорацией обернулась в пользу Монголии

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии хочет расторгнуть действующее соглашение с компанией Rio Tinto о строительстве подземного рудника на месторождении Оюу-Толгой, пишет газета Financial Times в феврале этого года.

Вместо того, чтобы действовать в одностороннем порядке и рисковать будущими иностранными инвестициями, Улан-Батор предложил Rio Tinto обоюдно разорвать действующее соглашение и заменить его новым, предполагающим более выгодные для государства условия, чтобы компания могла продолжить строительство.

По данным FT, Rio Tinto уже ответила, что готова «изучить возможность» снизить свое вознаграждение за управление проектом и процентные ставки по кредитам. Однако, вряд ли компания согласится пересмотреть план развития месторождения, если новые условия не позволят решить некоторые ее собственные проблемы (например, долгосрочное решение по энергоснабжению и бюджет на 2021 год), написала газета.

Но последние события показывают, что Монголия побеждает на «договорной войне» с транснациональной корпорацией

В январе правительство Монголии пригрозило остановить проект, заявив, что задержки «подточили» экономические выгоды, на которые рассчитывала страна.

Тогда премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ созвал пресс-конференцию по проекту Оюутолгой и сообщил о получении письма от руководства Rio Tinto.

В письме говорится, что предложение монгольской стороны было представлено Совету директоров Rio Tinto, и они приняли следующие решения:

«Во-первых, полное списание долга в размере 2,3 млрд.долларов США с 34-процентной доли Монголии в проекте. Во-вторых, план о финансировании разработки подземного рудника аннулируется с даты получения Правительством Монголии этого письма. В-третьих, готовность о взятии на себя ответственности и выплате компенсации, в случае выявления расходов, не произведенных на территории Монголии, путем проведения Правительством Монголии независимого аудита.

В-четвертых, инвестор планирует ввести в эксплуатацию подземный рудник месторождения Оюу Толгой в первом полугодии 2023 года и взять на себя все расходы до этого момента. В-пятых, улучшение управления компании Оюутолгой, заключение Соглашения о поставке электроэнергии из интегрированной энергетической системы Монголии и сотрудничество в экологической сфере».

В письме также упоминается, что было сложно принять эти решения, добавив, что это крупный вклад инвестора в Монголию. Кроме того, инвестор выразил готовность начать созидательные работы в рамках проекта разработки подземного рудника в первом квартале 2022 года, если будет достигнута договоренность на уровне рабочих групп до конца текущего года.

Оюу-Толгой — крупнейшее в мире золотомедное месторождение. Основная часть его запасов требует разработки подземным способом. Пока же месторождение отрабатывается только открытым способом, а запуск подземной разработки постоянно откладывается.

Сейчас capex подземного рудника на месторождении Оюу-Толгой оценивается в $6,75 млрд. С начала 2016 года и по состоянию на конец сентября 2020 года в проект уже было вложено $4,2 млрд. Оператор проекта, компания Turquoise Hill, уже на текущий год закладывает в прогноз производства переработку руды с подземного рудника.

Две трети проекта Оюу-Толгой принадлежит Turquoise Hill, остальная часть - правительству Монголии. В свою очередь контролирующим акционером Turquoise Hill является Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира. Акции Turquoise Hill торгуются на биржах Торонто и NYSE.

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