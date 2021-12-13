Бустерной прививкой в Монголии охвачено более 804 тысяч человек

CentralAsia (MNG) - «С началом очередной волны пандемии, вызванной дельта-вариантом, мы поняли, что люди, получившие две дозы вакцины, больше не защищены. И нам пришлось быстро принять решение», - сказала Салман Царка, глава национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Израиля о бустерной прививки. И вслед Израиля, другая азиатская страна — Монголия начала вводить третью дозу вакцины от коронавируса.

На сегодняшний день охват первой дозой достиг 69,6%, второй дозой – 66,3% и третьей дозой – 25% от общей численности населения. По состоянию на 13 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 262 тыс. 883 человек (69,6 %), вторую – 2 млн 156 тыс. 124 (66,3%), третью - 804 тыс. 290 (25,0%).

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