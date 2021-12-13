В России число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 16

CentralAsia (CA) - Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили у 16 вернувшихся в страну россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», — сказала она, выступая в Госдуме.

Чиновник отметила, что заболеваемость COVID-19 за неделю в России снизилась на 7,3%. Показатель составил 144,95 на сто тысяч населения. В то же время в пяти регионах он растет. В 24 субъектах федерации также выросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

Двумя компонентами вакцины привиты 68,8 млн жителей, одним — 75,5 млн.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения, завезенных из ЮАР. Как заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, носители ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой «омикрон».