Врачи назвали привычки, провоцирующие болезни печени

CentralAsia (CA) - Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, пишет портал Eat This, Not That!.

Исследователи из Клиники Мэйо в США, одного из крупнейших медицинских центров мира, выделили семь привычек, истощающих главный «фильтр», который очищает наш организм от вредных веществ. Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению — иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой— серьезному повреждению, известному как цирроз.

Еще одна проблема для печени — химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей.

«Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», — предупредили специалисты.

Медики уверены, что снять напряжение с органа-фильтра позволяют размеренные физические нагрузки. По мнению специалистов, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.

Также эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, напомнили специалисты.