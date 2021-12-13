В Ташкенте установили главную ёлку страны

- Узбекистан, общество
- 14:41, 13 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В этом году главная новогодняя ёлка страны устанавливается в парке «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкента.
Сейчас в парке устанавливают ледовый каток. В рамках праздничных мероприятий будут организованы выступления артистов и праздничные ярмарки. Для удобства пожилых посетителей на территории парка запустят движение мини-автобусы.
Как уточнили в столичной администрации, новогодние ёлки также появятся в традиционных локациях в большинстве районов Ташкента.
В прошлом году искусственная елка высотой 36 метров была установлена на улице Истиклол вблизи Национальной библиотеки им. Навои в Ташкенте.