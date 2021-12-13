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В Ташкенте установили главную ёлку страны

CentralAsia (UZ) -  В этом году главная новогодняя ёлка страны устанавливается в парке «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкента.

Сейчас в парке устанавливают ледовый каток. В рамках праздничных мероприятий будут организованы выступления артистов и праздничные ярмарки. Для удобства пожилых посетителей на территории парка запустят движение мини-автобусы.

Как уточнили в столичной администрации, новогодние ёлки также появятся в традиционных локациях в большинстве районов Ташкента.

В прошлом году искусственная елка высотой 36 метров была установлена на улице Истиклол вблизи Национальной библиотеки им. Навои в Ташкенте.

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