В Ташкенте установили главную ёлку страны

CentralAsia (UZ) - В этом году главная новогодняя ёлка страны устанавливается в парке «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкента.

Сейчас в парке устанавливают ледовый каток. В рамках праздничных мероприятий будут организованы выступления артистов и праздничные ярмарки. Для удобства пожилых посетителей на территории парка запустят движение мини-автобусы.

Как уточнили в столичной администрации, новогодние ёлки также появятся в традиционных локациях в большинстве районов Ташкента.

В прошлом году искусственная елка высотой 36 метров была установлена на улице Истиклол вблизи Национальной библиотеки им. Навои в Ташкенте.