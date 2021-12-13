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Боец ​​ММА из Узбекистана стал зачинщиком массовой драки в Москве

CentralAsia (UZ) -  Массовой дракой завершился турнир высшей Лиги смешанных единоборств (ММА) в Москве.

Судя по видео, размещенным в социальных сетях 11 декабря, зачинщиком массовой драки стал узбекский боец ММА.

Намазан Самиев из Узбекистана обратился к зрителям после победы на турнире и сказал, что может сразиться с кем угодно. Ему быстро нашли соперника. Во время дуэли взглядов перед поединком на ринге узбекский боец нарушил правила и ударил соперника коленом в лицо. После этого на ринг вышло более 50 человек из числа зрителей и разгорелась массовая драка.

Дополнительной информации об инциденте не приводится.

Ранее сообщалось, что другой боец ММА из Узбекистана Бунед Тухтаев, избивший 10 декабря в Санкт-Петербурге сотрудника милиции, объявлен в розыск. В сообщении говорится, что Тухтаев был арестован 8 декабря после избиения сотрудника милиции, но бежал из отделения милиции 10 декабря. Также Тухтаева подозревают в незаконной торговле QR-кодами и миграционными документами.

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