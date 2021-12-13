Решение о строительстве памятника под Ташкентом отменили. Деньги решено раздать нуждающимся

CentralAsia (UZ) - 34,4 миллиарда сумов (более $315 тыс.), выделенных на строительство мемориального комплекса и библиотеки Зульфии Зокировой в административном центре Ташкентской области городе Нурафшане, теперь пойдут на помощь нуждающимся. Строительство комплекса отменено решением главы области Зойира Мирзаева.

Как сообщили в администрации Ташкентской области, деньги, выделенные на строительство памятника и библиотеки, будут возвращены в местный бюджет.

Из них 1 миллиард 650 миллионов сумов перечислили в областной фонд «Саховат ва кўмак» («Доброта и поддержка») на ремонт жилья для людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в социальной защите.

Зульфия Зокирова - женщина из Узбекистана, потерявшая во время Второй мировой войны пятерых сыновей. О судьбе Зокировой был снят фильм «Ильхак». Памятник в ее честь установлен в ташкентском парке Победы.

Решение главы Ташкентской области построить в Нурафшоне еще один мемориальный комплекс памяти Зокировой вызвало резкую критику со стороны узбекской общественности. В частности, известный писатель Улугбек Хамдам на своей странице в Facebook сравнил выделение денег на памятник в то время, "когда большая часть населения страны живет ниже среднего уровня", как "пир во время чумы".