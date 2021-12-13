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Глава МИД Узбекистана провел встречу с помощником госсекретаря США

CentralAsia (UZ) -  Переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, прибывшим в Ташкент для участия в первом заседании Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США провел глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, 13 декабря сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

«В ходе переговоров рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной политики», — сообщает пресс-служба.

Стороны договорились сотрудничать, соблюдая принципы взаимного уважения и учитывая интересы друг друга. Подробности встречи не сообщаются.

Подчеркивается, что США поддерживают программы демократических преобразований и социально-экономических реформ в Узбекистане. Лу высоко оценил помощь Узбекистана афганскому народу.

Первое, инаугурационное, заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США пройдет 13 декабря в Ташкенте. Сообщалось, что США будет представлять Дональд Лу, а Узбекистан — Камилов.

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