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Автовоз, перевозивший новые автомобили UzAuto Motors, загорелся на ходу (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлён горящий автовоз, перевозивший новые автомобили Chevrolet производства UzAuto Motors.

Как сообщили в пресс-службе компании UzAuto Motors, инцидент произошел в Московской области при транспортировке автомобилей заказчику.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в кабине автовоза, принадлежащего российскому автоперевозчику, после чего пламя перекинулось на прицеп c автомобилями.

«От огня пострадали три автомобиля из восьми. Все перевозимые автомобили были в собственности российского заказчика и застрахованы. В результате инцидента никто не пострадал», — отметили в UzAuto Motors.

В настоящее время проводятся необходимые пожаро-технические экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.

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