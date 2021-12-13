Индийский «Эксимбанк» выделит Узбекистану $448 млн на инфраструктурные проекты

CentralAsia (UZ) - В Министерстве инвестиций и внешней торговли РУз состоялась встреча заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с послом Индии Манишем Прабхатом.

Рассмотрена повестка двустороннего сотрудничества с фокусом на взаимодействие в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе МИВТ РУз.

Диалог затронул сферу финансово-технического сотрудничества: стороны приветствовали выделение Эксимбанком Индии финансирования в размере 448 млн долларов для финансирования реализации приоритетных проектов в Узбекистане в сферах инфраструктурного развития и образования, и договорились совместно работать над практической имплементацией данных проектов. Также согласовано, что будет ускорена работа по проработке новых перспективных социально-ориентированных проектов в сферах IT, здравоохранения и образования, по которым планируется привлечь грантовое финансирование с индийской стороны.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к 13-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Индия в 1 квартале 2022 года, ставя перед собой цель максимально наполнить предстоящее мероприятие практическим содержанием.

В отдельном порядке были изучены меры по интенсификации межрегионального сотрудничества, в частности, между Андижанской областью Узбекистана и штатом Гуджарат Индии. Кроме того, были рассмотрены возможности для налаживания прямого взаимодействия между Ферганской областью и штатом Харьяна, городами Бухара и Хайдарабад, а также Ташкентом и Нью-Дели, имея в виду реализацию совместных проектов и программ в инвестиционной, торговой и культурно-гуманитарной сферах.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между посольством Республики Индия в Республике Узбекистан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан относительно выделения грантового финансирования для реализации проекта «Создание и оснащение новой метрологической лаборатории в Республиканском научном специализированном аллергологическом центре», а также проекта «Оснащение среднеобразовательных школ в Сырдарьинской области Узбекистана компьютерным оборудованием».