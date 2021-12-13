В России выявили 29 558 случаев COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 тыс. 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2328 (7,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 046 тыс. 454 случая (+0,30%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 232,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 455 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 635 тыс. 442 человека.