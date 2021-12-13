За сутки в России от COVID скончался 1121 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1121 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 84 и Московской области — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 290 тыс. 604 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10 млн, из них выздоровели — 8,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 635 тыс. 442 пациента.