Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

CentralAsia (CA) - В Британии умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти стало известно со слов премьер-министра страны Бориса Джонсона, передает Sky News.

Отмечается, что ранее не сообщалось о летальных исходах заболевания, вызванного заражением омикрон-штаммом COVID-19. В ходе визита в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне британский премьер подчеркнул, что заражение новым вариантом инфекции может привести к госпитализации и к смерти пациента.

Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм — это более легкая версия коронавируса. Он напомнил, что инфекция распространяется с высокой скоростью. «Лучшее, что мы можем сделать — как можно скорее получить бустерные дозы вакцины», — заключил политик.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид рассказал, что на данный момент в больницах Соединенного Королевства находятся около десяти граждан с выявленным омикрон-штаммом COVID-19.

В начале декабря британские власти на фоне появления омикрон-штамма ужесточили правила въезда в страну. Согласно правилам, все въезжающие старше 12 лет обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР- или LFD-теста.

Однако уже 9 декабря Лондон объявил о переходе к «плану Б» из-за распространения омикрон-штамма. Так, с 10 декабря в Великобритании сделали обязательным ношение масок в большинстве общественных мест, а с 13 декабря вступает в силу рекомендация перейти на удаленный формат работы.

В среду, 15 декабря, пропуск Covid Pass Национальной системы здравоохранения в мобильном приложении станет обязательным для входа в ночные клубы и места посещения большим количеством человек.

Британские ученые обнаружили омикрон-штамм в конце ноября в ЮАР и Ботсване. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с тех пор он распространился по меньшей мере в 63 странах.