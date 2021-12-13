В Узбекистане с 1 января планируют повысить плату за проезд

CentralAsia (UZ) - На портале обсуждения проектов законов (СОВАЗ) опубликован проект постановления хокима города Ташкента «Об утверждении новых тарифов».

Проект разработан с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий городского пассажирского транспорта путем расширения охвата пассажиров, пользующихся транспортными картами, а также введения дифференцированных тарифов оплаты проезда в общественном транспорте Ташкента в зависимости от количества рейсов.

Согласно документу, с 1 января 2022 года планируют установить оплату за проезд на территории Ташкента:

на одного пассажира – 1 700 сумов ($0,16);

за услуги по перевозке багажа одного пассажира – 3 000 сумов ($0,28).

Также утверждаются дифференцированные тарифные планы на карты при использовании городского пассажирского транспорта – автобусов и метро, в зависимости от количества рейсов.

С 15 августа 2019 года стоимость проезда в автобусе в черте города в столице Узбекистана, составляет 1 400 сумов ($0,13).

Проект может быть изменен, дополнен или отклонен.