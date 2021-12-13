В Таджикистане впервые обнародовали бюджетные расходы на силовые структуры

CentralAsia (TJ) - Министерство юстиции Таджикистана впервые обнародовало сумму расходов государственного бюджета на силовые структуры и суды. Во втором пункте статьи 2 закона «О государственном бюджете РТ на 2022 год» указано, что общие расходы на финансирование «обороны, правоохранительных органов, органов правопорядка и судов» составляют около 2,3 млрд сомони ($203,5 млн). Это более 6,8% расходной части бюджета, запланированной в сумме 33,62 млрд сомони.

В тексте закона отсутствует разбивка по ведомствам и видам правоохранительных органов. Однако в предыдущие годы не публиковалась даже обобщенная сумма расходов на содержание силовых структур и органов правопорядка — в законах о госбюджете прошлых лет соответствующий пункт обозначался прочерком с пометкой «не для печати».

Закон «О государственных секретах» не запрещает обнародование общих показателей по расходам госбюджета на оборону и безопасность республики, отмечает «Азия-Плюс». «Гриф секретности» законом установлен на расходы на содержание отдельных родов войск.

При этом объем расходов Таджикистана на оборону ежегодно публикует портал Global Firepower, составляющий глобальный рейтинг военной мощи (Military Strength Ranking). Так, согласно рейтингу, в 2021 году на оборону Таджикистан планировал направить $79 млн.

Это большая сумма, если учесть, что Таджикистан регулярно получает безвозмездную военно-техническую помощь от партнеров по ОДКБ, в первую очередь, от России и Казахстана.

В других странах, если даже засекречиваются какие-то сведения по обороноспособности страны, стараются, в первую очередь, чтобы эти данные не попали в руки потенциальных внешних врагов.

Отмечается, что в Индексе открытости бюджета, который составляет международная организация International Budget Partnership, Таджикистан входит в группу стран с самыми непрозрачными бюджетами. Бюджет государства не выносится на общественное обсуждение, а после принятия госорганы публикуют только обобщенные цифры доходов и расходов по сферам, без детализации на более узкие отрасли.

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