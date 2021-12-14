Rio Tinto соглашается аннулировать долг Монголии в размере $2,3 млрд

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Group аннулирует задолженность Монголии на сумму 2,3 миллиарда долларов, поскольку горнодобывающая компания стремится продвигаться вперед с расширением гигантского медного проекта Оюу-Толгой, который страдает годами споров, задержек и финансовых выбросов.

Согласно письму премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраю от 13 декабря, опубликованному на веб-сайте правительства Монголии, главный исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаушолм предложил улучшенные условия финансового соглашения на 2015 год, лежащего в основе подземного расширения рудника. В нем говорится, что списание долга ускорит сроки, когда страна сможет начать получать дивиденды.

Оюу-Толгой — одно из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире. Правительству Монголии принадлежит 34% акций, остальная часть принадлежит Turquoise Hill Resources Ltd., 51% которой принадлежит Rio Tinto.

Рудник Оюу-Толгой — это флагманский проект развития Rio Tinto, но он все больше становится головной болью. Монголия настаивает на улучшении условий по мере роста затрат, при этом инвестиции, необходимые для подземного расширения, увеличиваются на 1,4 миллиарда долларов по сравнению с первоначально запланированными. В октябре Rio заявила, что сбои, связанные с Covid, задержали его начало и привели к перерасходу средств.

Rio Tinto и Turquoise Hill сделали предложение, «которое направлено на перезагрузку отношений и позволяет всем сторонам двигаться вперед вместе», - говорится в заявлении горнодобывающей компании. В нем говорится, что он отражает месяцы обсуждения, принесет большую экономическую ценность Монголии и укрепит партнерские отношения.

В прошлом месяце Стаушолм находился в Монголии для переговоров по Оюу-Толгой, что послужило поводом для слухов о том, что сделка будет заключена.

Соглашение также означает, что Erdenes Oyu Tolgoi, государственная компания, владеющая долей государства в проекте, не будет иметь дополнительных долгов после ввода рудника в эксплуатацию в первой половине 2023 года.

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