«Талибан» запретил своим министрам встречаться с иностранными дипломатами без согласования

мулла Мохаммад-Хасан Ахунд

CentralAsia (CA) - Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» запретило министрам сформированного им правительства, а также другим должностным лицам встречаться с иностранными дипломатами без согласования с министерством иностранных дел (МИД). Соответствующее сообщение появилось на странице «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.

«Премьер-министр Исламского эмирата Афганистан (мулла Мохаммад-Хасан Ахунд) издал указ, в соответствии с которым министрам и чиновникам эмирата запрещено встречаться с дипломатами и послами государств (без согласования с департаментом) МИД, отвечающим за протокол», — говорится в сообщении.

При этом оригинал или текст самого указа не приводится.

Состав своего правительства талибы объявили 7 сентября — через три недели после захвата власти в Кабуле. В него вошли 33 человека.

Позже движение учредило новые министерские и приравненные к ним посты. Высокопоставленными чиновниками в правительстве талибов стали в том числе те, кто разыскивается другими государствами за террористическую деятельность и внесен ООН в санкционные списки.

Многие из членов этого правительства регулярно встречаются с представителями иностранных властей, внешнеполитических ведомств других государств и международных организаций для обсуждения самых разных вопросов. Неоднократно были случаи, когда кто-то из должностных лиц «Талибана» делал какие-либо важные заявления, затем они опровергались другими должностными лицами.

Очень часто ответственные заявления по итогам встреч с иностранными дипломатами делаются не министрами талибов, которые участвовали во встречах, а многочисленными пресс-секретарями «Талибана». Причем пресс-секретари талибов обычно публикуют свои заявления в социальных сетях и сравнительно редко встречаются с журналистами. Достаточно распространенная практика, когда они игнорируют и никак не комментируют острые актуальные темы.

При этом само правительство талибов не признано большинством государств. Власти многих стран поставили признание этого правительства в зависимость от ряда условий, включая уважение прав человека, гарантии свободы СМИ и коалиционную политическую систему, в которую должны войти женщины и представители разных афганских этносов.