Врачи назвали продукты, повышающие риск преждевременной смерти на 40%

CentralAsia (CA) - Употребление продуктов высокой степени переработки может пагубно сказаться на здоровье и привести к преждевременной смерти, пишет портал Eat This, Not That.

Автор статьи Клара Ольшански, ссылаясь на исследование в журнале European Heart Journal, утверждает, что подобный рацион на 40% повышает риск раннего летального исхода у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

В исследовании приняли участие 1171 взрослый человек с сердечными заболеваниями в анамнезе в течение десяти лет. Используя анкеты по частоте приема пищи, исследователи сравнили количество ультра-обработанной пищи, потребляемой участниками каждый день, с общим количеством еды, которую они потребляли.

Они обнаружили, что среди участников, которые ели самый высокий процент ультрапастеризованных продуктов, шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) был примерно на две трети выше, чем в контрольной группе. Кроме того, ультрапереработанная диета увеличила смертность от всех причин (т.е. смерть по любой причине) примерно на 40%.

Как пояснил канадский эксперт в области общественного здравоохранения Энди де Сантис, к таким продуктам относятся: пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.

«Людям стоит задуматься о возвращении к традиционному питанию, которое резко ограничивает количество продуктов высокой степени переработки и отдает предпочтение домашней еде и необработанным продуктам», — отметила автор исследования Мариялаура Боначчо.

Она подчеркнула, что полностью отказаться от вредной еды практически невозможно: согласно статистике, она составляет половину суточной нормы калорий для человека. Однако стремиться к снижению ее доли в рационе все же стоит, заключила Боначчо.