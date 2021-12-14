Министр иностранных дел приняла посла ЕС в Монголии

CentralAsia (MNG) - 13 декабря министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла нового посла Евросоюза Аксель Никез и обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

Министр Б. Батцэцэг подчеркнула, что среднесрочная и долгосрочная политика и планы действий Монголии соответствуют целям стратегии Global Gateway, недавно представленной ЕС, и подчеркнула важность их полной реализации на взаимовыгодной основе.

Посол Аксель Никез приветствовала инициативы и меры Монголии по борьбе с глобальным изменением климата и опустыниванием, а также ее усилия по обеспечению демократии и прав человека и подтвердила свою приверженность активизации сотрудничества в областях цифровизации, энергетики, возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды.

Посол Аксель вручила верительную грамоту У. Хурэлсуху, Президента Монголии 8 декабря 2021 года.

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