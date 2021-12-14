Монголия отзывает своего посла в Южной Корее по делу о издевательствах над школьницей со стороны корейских сверстников

CentralAsia (MNG) - Монголия отзывает своих дипломатов в Южной Корее в связи со случаем нападения и избиения 13-летней монгольской девочки со стороны корейских учеников старших классов.

Министр иностранных дел Б. Батцэцэг представила президенту предложение в пятницу (10 декабря) отозвать г-жу Н. Эрдэнэтуяа, посла Монголии в Южной Корее, и Ц. Өнөрзаяа, главного консула в Пусане, за ответственности за ведение дела.

Согласно закону, президент имеет право назначать и снимать послов. Поэтому вопрос об отзыве Н.Эрдэнэтуяа будет решать президент У. Хурэлсух. Но окончательное решение об отстранении Н.Эрдэнэтуяа должно быть одобрено парламентом. Однако министр иностранных дел имеет право отозвать консула. Таким образом, Ц. Өнөрзаяа будет снята с должности главы консула в Пусане.

Н.Эрдэнэтуяа была назначена послом Монголии в Южной Корее в мае 2020 года. У нее 26 лет опыта работы на государственной службе, 23 года в качестве дипломата. Ранее на пост посла Монголии в Южной Корее выдвигался бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Б.Хурц; однако отказался бывший президент Х. Баттулга.

Что касается Ц. Өнөрзаяа, то она является дочерью Ш. Цогтоо, бывшего судьи Конституционного суда Монголии и близкого к бывшему президенту Х. Баттулге.

Четверо учеников, проживающих в Янсане, провинция Южный Кёнсан, личности которых не разглашаются, обвиняются в том, что они избивали 13-летнюю девочку в течение шести часов, начиная с полуночи 3 июля 2020 года. Жертвой стала ученица средней школы, которая переехала. в Корею из Монголии около 10 лет назад. По данным полицейского участка Янсана, они связали жертве руки и ноги, несколько раз били ее по голове и лицу, а также написали оскорбления расизма у нее на лбу. Корейские ученицы засняли это действие, а затем распространили видео среди одноклассников, предложив продать отснятый материал за 5000 вон (4 доллара), по данным полиции.

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